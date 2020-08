Bonus pc e internet 2020 da 500 euro a famiglia: ecco come averlo

Italia

Roma - Il bonus pc e internet da 500 euro a famiglia potrà essere richiesto a settembre. Si tratta di un aiuto economico per le famigli previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il bonus pc e Internet 2020 da 500 euro serve per l’acquisto di un nuovo dispositivo computer o tablet (300 euro) e di internet o servizi web (200 euro), per lo più rappresentati da connessioni a banda larga con velocità di download di almeno 30 Mbps. E’ un aiuto economico previsto in supporto di una eventuale altra didattica a distanza per emergenza coronavirus. Il bonus pc e internet 2020 è rivolto ai nuclei familiari con un valore ISEE inferiore ai 20 mila euro annui, di cui poter usufruire per acquistare dispositivi (PC e tablet) o servizi web (connessioni veloci).Il bonus PC e Internet 2020 prevede anche un contributo minimo di 200 euro per l’acquisto di connessioni veloci, in questo caso senza limiti ISEE (destinato a tutte le famiglie al fine di favorire la rivoluzione digitale). Il bonus PC e Internet 2020 verrà erogato attraverso dei voucher con rilasciati tramite una piattaforma dedicata dove inserire i propri dati per la richiesta dell’agevolazione stessa. Il via alle richieste per il bonus pc e tablet è previsto per il 1° settembre 2020, ma ancora non è stata comunicata la data di scadenza per presentare le istanze. Dopo aver completato la procedura di iscrizione l'utente riceve l'assegnazione di un voucher il cui importo può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro in base al reddito ISEE complessivo del richiedente.Quindi vengono completati i controlli relativi al soddisfacimento dei requisiti richiesti, dopodiché sarà possibile spendere i contributi secondo quanto stabilito dai decreti attuativi, vale a dire nell'acquisto di servizi per la connessione internet veloce e a banda larga, o per l'acquisto di pc, tablet o altri apparecchi tecnologici necessari per smart working e/o didattica a distanza.