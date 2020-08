Marina di Ragusa: riqualificazione dell'impianto sportivo

Economia

Ragusa - Sul Portale appalti e-procurement presente all’interno del sito istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione dell’impianto sportivo di via delle Sirene di Marina di Ragusa” il cui importo complessivo dell’appalto è di € 659.106,91. La procedura espletata in modalità telematica mediante il Portale Appalti – e-procurement costituisce una selezione preventiva della candidature finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata.Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno essere redatte in formato elettronico e trasmesse, entro e non oltre le ore 12 del 28 agosto 2020 attraverso l’apposito Portale il cui accesso è consentito gli utenti registrati.