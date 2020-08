Telelaser a Ragusa: ecco dove dal 22 al 31 agosto

Attualità

Ragusa - Il Comando della Polizia Municipale rende noto che, a parziale modifica della precedente comunicazione relativa all’elenco del mese di agosto delle strade in cui saranno effettuali i controlli delle velocità con apparecchiatura telelaser, valutate le nuove esigenze, sono state modificate alcune vie in cui verranno effettuati tali controlli, nel periodo compreso tra il 22 e il 31 agosto 2020. Sabato 22 Agosto: Via Rimembranza, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere; Domenica 23 Agosto: Via Cervia, Via M. Calabrese, via Rimembranza; Lunedì 24 Agosto: Via Portovenere, Via Cervia, Via Amm. Rizzo;Martedì 25 Agosto: Via M. Calabrese, Via Rimembranza, via Amm. Rizzo; Mercoledì 26 Agosto: Via Cervia, Via Portovenere, S.P. 25 contrada Camemi (centro abitato); Giovedì 27 Agosto: Via Amm. Rizzo, Via M. Calabrese, via Rimembranza; Venerdì 28 Agosto: Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo, Via Portovenere, Via Cervia; Sabato 29 Agosto: Via Rimembranza, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo; Domenica 30 Agosto: Via Portovenere, Via Cervia, Via Rimembranza; Lunedì 31 Agosto: Via Rimembranza, Via M. Calabrese, Via Amm. Rizzo.