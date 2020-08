Attualità

Covid, 9 nuovi positivi in provincia di Ragusa e 73 in isolamento domiciliare

Ragusa - Sale ancora il numero dei casi Covid 19 in Provincia di Ragusa. Sono 9 i nuovi positivi di oggi, 21 agosto, e 73 le persone in isolamento domiciliare. In particolare tra i nuovi positivi ci sono 6 migranti all’hotspot di Pozzallo, una turista francese sottoposta al tampone al Maggiore di Modica e poi ricoverata all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, una ragazza a Ragusa, e una donna positiva a Chiaramonte Gulfi proveniente da un'altra Regione. I ricoverati all’ospedale di Ragusa sono al momento 7 e tutti nel reparto di Malattie Infettive. Ieri l’anziana proveniente dalla casa di riposo di Modica che era ricoverata nel reparto di Rianimazione a Ragusa è stata trasportata all’ospedale San Marco di Catania, dove nei giorni scorsi sono stati trasferiti altri due positivi registrati sempre nel territorio ibleo.Si tratta dell'anziano proveniente dalla casa di riposo di Modica e del paziente proveniente dal Blangladesh e risultato positivo a Ragusa. Ad oggi le persone in isolamento a casa nei vari Comuni iblei sono 73. Tra i nuovi positivi ci sono anche 6 nuovi casi tra i migranti all’Hotspot di Pozzallo. Tantissimi i tamponi in attesa di esito ed eseguiti in questi giorni nei vari Comuni.