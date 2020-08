Attualità

Covid: 24 positivi a Ragusa e tutti ragazzi asintomatici Covid: 24 positivi a Ragusa e tutti ragazzi asintomatici

Ragusa - Ventiquattro positivi a Ragusa, di cui 22 sono ragazzi dai 16 ai 19 anni e due quarantenni. Ad annunciarlo in un post pubblicato su facebook è il direttore generale dell’Asp 7 di Ragusa, Angelo Aliquò. Il post colpisce per l’elenco dell’età dei giovani positivi al Covid solo a Ragusa città. “ 18, 16, 18, 37, 18, 17, 18, 18, 18, 14, 18, 42, 18, 18, 18, 19, 19, 17, 17, 18, 39, 17, 18, 18. Queste sono le età dei positivi al COVID-19 oggi nella sola città di Ragusa (per fortuna quasi tutti asintomatici e nessuno ricoverato ... loro). Vi pregherei di non commentare o fare domande, - si legge nel post del direttore Aliquò - ma soltanto di riflettere”. Oggi, 21 agosto, in provincia di Ragusa continua a salire il numero dei contagi da coronavirus e continuano anche ad aumentare le raccomandazione di indossare le mascherine ed evitare gli assembramenti, soprattutto ai giovani ignari di ciò che può accadere se si continua così.