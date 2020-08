Sport

Il Covid spaventa la Serie A, positivi Mirante e 3 giocatori Cagliari Il Covid spaventa la Serie A, positivi Mirante e 3 giocatori Cagliari

ROMA - Il Covid-19 torna a spaventare la Serie A. Dopo la positività dell’attaccante del Cagliari Kiril Despodov, accertata lunedì in Bulgaria dove il calciatore ha iniziato il periodo di quarantena, sono quattro i nuovi casi di coronavirus ufficializzati dalle società. Ancora tre riguardano il club sardo: si tratta di Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri, che già si trovano in isolamento domiciliare. ’’In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale - ha precisato il Cagliari - è stata inoltre disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra che sono stati in contatto stretto con i positivi’’.Dunque domani il Cagliari si allenerà nel centro sportivo di Assemini senza sei giocatori della rosa. Una situazione che ha spinto la società rossoblù a rinviare anche la partenza per ’’il breve ritiro di Aritzo: d’accordo con il Comune della località barbaricina - ha spiegato il club - è stato rimandato alle prossime settimane’’. Ma il Covid-19 preoccupa anche la Roma. Dopo la positività accertata di due giovani della Primavera giallorossa, anche Antonio Mirante ha contratto il nuovo coronavirus. ’’Sono purtroppo risultato positivo al test del Covid-19 - ha spiegato il portiere della Roma in un video pubblicato su Instagram - Sto bene, non ho alcun sintomo come febbre e tosse.Sono in isolamento e spero di guarire presto per iniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni’’. Un video rassicurante sulle condizioni di Mirante che però non lascia tranquilla la Serie A, anche se alla partenza della stagione 2020/21 manca ancora un mese.