Nuovo bonus da 1.000 euro, chi deve fare domanda e chi no entro settembre

Roma - Un nuovo bonus da 1.000 euro al posto dell’ex bonus da 600 euro in arrivo ad agosto. Lo si evince dalla pubblicazione del decreto Agosto del 14 agosto 2020, in vigore dal 15 agosto che ha finalmente dato il via libera al pagamento del bonus Covid a professionisti e partite Iva per il mese di maggio. Si tratta di un supporto economico che interesserà 530mila professionisti (se tutti lo richiederanno), piegati dalla crisi. Ma quando arriva il bonus da 1.000 euro? Il pagamento del bonus da 1.000 euro arriva in questi giorni di agosto, tanto che alcuni professionisti se lo sono già visto accreditare sul proprio conto corrente.Il limite di spesa viene fissato a 530 milioni di euro per l’anno 2020. 124,8 milioni di euro sono stati recuperati dalle somme eccedenti del decreto Rilancio rispetto allo stanziamento sulla base del monitoraggio comunicato dall’Inps, gli altri 405,2 milioni saranno invece coperti utilizzando l’autorizzazione di spesa del reddito di ultima istanza del decreto Cura Italia. Ma chi deve fare domanda e chi no per il bonus da 1.000 euro di agosto? Sulla base di quanto stabilito nel decreto Agosto, l’erogazione del bonus Covid, l’ex bonus 600 euro diventato 1.000 euro, viene effettuata in modo automatico o a fronte di esplicita domanda, a seconda dei casi: l’erogazione dell’indennità di maggio di 1.000 euro viene effettuata in automatico, direttamente sul conto corrente, a tutti i professionisti che hanno già usufruito dell’indennità Covid da 600 euro riferita al mese di aprile 2020.Questi, dunque, non dovranno presentare nessuna domanda; per chi invece non avesse ancora fatto richiesta per l’indennità Covid, o per chi ha cessato l’attività entro il 31 maggio 2020, arriva la possibilità di presentare domanda per ottenere il bonus 1.000 euro. Le nuove domande possono essere presentate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 15 agosto fino al 14 settembre 2020. Ora vediamo nel dettaglio quali sono i professionisti e i lavoratori che potranno ricevere il bonus da 1.000 euro di agosto. Possono richiedere il bonus Covid i professionisti che: sono iscritti, anche in via non esclusiva, a una Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio; hanno conseguito, nell’anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35mila euro e 50mila euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, o hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell’anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018; non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie; non hanno già beneficiato delle indennità previste per l’emergenza Covid, come CIGS Covid, bonus autonomi iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo e collaboratori sportivi, e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza né del reddito di emergenza né delle prestazioni previste dall’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020;in possesso dei requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, oppure siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti.