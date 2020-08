Moda e spettacolo

Esce il nuovo singolo di Emma Marrone "Latina" Esce il nuovo singolo di Emma Marrone "Latina"

Da venerdì 28 agosto sarà in radio e in digitale ’’Latina’’, il nuovo singolo di Emma Marrone.Il brano, disponibile da oggi in pre-save su Spotify, è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust. «Ho ricevuto questa canzone il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella - racconta Emma - mi sono emozionata… era inaspettata… e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo… una canzone forte e diretta che profuma di libertà.Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento… ?sono solo una canzone… e sono qui dentro la radio?».