Bonus da 600 euro ad agosto: ecco a chi spetta e requisiti

Roma - Bonus da 600 euro ad agosto per alcune categorie di lavoratori, ecco a chi spetta. Si tratta di un’altra indennità prevista dal decreto e ora diventata operativa. Il bonus da 600 euro è per i dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: era stata introdotta dal Cura Italia (articolo 44 dl 18/2020), ora c’è la circolare INPS applicativa (dopo il decreto ministeriale del luglio scorso) e sono attive le procedure per presentare la domanda (il meccanismo è analogo a quello utilizzato per tutte le indennità COVID versate dall’INPS). Ma vediamo a chi spetta e come fare la domanda online.Molto in sintesi, spetta ai titolari di contratto a termine nell’arco temporale che va dal primo gennaio 2019 al 17 marzo 2020, nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, con durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro pari ad almeno trenta giornate. Questi lavoratori devono avere i seguenti altri requisiti: contratto a termine nello stesso settore, pari ad almeno 30 giornate di lavoro, nel 2018; non titolari di trattamento pensionistico diretto, non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 14 luglio 2020. L’indennità è pari a 600 euro al mese per marzo, aprile e maggio, non concorre alla formazione del reddito, non prevede contribuzione figurativa o assegni per il nucleo familiare.Tutti i dettagli sulla presentazione della domanda sono contenuti nella circolare INPS 94/2020, che elenca anche i codici ATECO delle attività ammesse al bonus.