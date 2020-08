Cronaca

Grave incidente a Vittoria, auto si ribalta e finisce contro un muro

Vittoria - Grave incidente oggi in contrada Salmè a Vittoria. Un’auto, una Fiat 500, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo contro un muro. L’incidente è avvenuto davanti all’autoporto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. (Foto Franco Assenza)