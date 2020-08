Raccolta ingombranti e Raee a Sampieri: ecco come prenotarsi

Attualità

Scicli - Iniziativa esclusiva per gli abitanti di Sampieri. Sabato 29 agosto l’assessorato all’ambiente del Comune di Scicli farà una raccolta porta a porta di ingombranti e Raee. Si potranno conferire massimo tre pezzi. I cittadini, per fruire del servizio, si dovranno registrare ai numeri sottoindicati. Il servizio verrà eseguito porta a porta sulla base delle prenotazioni da effettuarsi nelle seguenti modalità: numero verde 800 550811, cellulare 393 9337387 o compilando il form on line sul sito: www.sciclidifferenzia.it .Il servizio prevede la prenotazione per massimo tre pezzi e la raccolta solo per coloro che avranno effettuato la prenotazione.