Attualità

Covid 19, 3 nuovi positivi: 2 a Vittoria e 1 a Ragusa Covid 19, 3 nuovi positivi: 2 a Vittoria e 1 a Ragusa

Ragusa - Tre nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ragusa, due sono di Vittoria e uno di Ragusa. Ad oggi i casi Covid 19 ricoverati all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa sono 10. Uno dei due ricoverati nel reparto di Rianimazione è stato trasferito in Malattie Infettive mentre il secondo proveniente dalla casa di riposo di Modica è in condizioni critiche e non si esclude che nelle prossime ore potrebbe essere trasferito all’ospedale San Marco di Catania. A Pozzallo i positivi ad oggi, 20 agosto, sono sempre 9 mentre a Modica sono 10. Tantissime le persone in isolamento a casa nei vari Comuni iblei in attesa di fare i tamponi o dell’esito e tutti in isolamento in via precauzionale e solo perché sono stati a contatto con positivi.A Monterosso Almo una giovane positiva al Covid 19, figlia di un dipendente comunale, ha fatto scattare la chiusura del Comune in via preventiva e in attesa dell’esito del tampone del padre della giovane. Il sindaco di Monterosso ha disposto la chiusura del Municipio in via cautelativa.