Dieta per dimagrire 20 kg: ecco come perdere peso velocemente

La dieta miracolosa per dimagrire 20 kg è la famosa dieta del Dottor Nowzaradan. Si basa su un regime alimentare di 1200 calorie al giorno e va iniziata soltanto dopo aver consultato il proprio medico di base. Questo percorso alimentare portentuoso prende il nome dal suo ideatore, ossia il noto medico di origini iraniane Younan Nowzaradan, volto del programma televisivo Vite al limite. La dieta miracolosa per dimagrire fino a 20 kg del dottor Nowzaradan è particolarmente restrittiva e di natura low carb. Principalmente, prevede che nel corso della giornata i pasti siano poveri, ma frequenti ed esclude severamente il consumo di verdure che apportano carboidrati, quali la zucca e le carote.Al contrario, sono consentite, purché nella misura di due porzioni quotidiane, le verdure non amidacee.Fra queste, ci sono le zucchine, i broccoli, i cavolfiori e l’insalata. Per quanto concerne invece la carne, la quantità ammessa è di circa 140 grammi al giorno. La dieta del dottor Nowzaradan non include però le carni fritte e consiglia di optare di gran lunga per quelle magre. Come contorno, è possibile concentrarsi su verdure cotte o crude. Vengono largamente consigliati asparagi, carciofi, broccoli, cavoli di Bruxelles, fagioli, porri, sedano e melanzane. Quanto invece ai condimenti, è possibile scegliere tra diverse alternative limitandosi ovviamente a una per piatto e a quantità piuttosto esigue: fra queste emerge in primo piano l’olio di oliva.Inoltre, la dieta ideata dal dottor Nowzaradan sottolinea l’importanza di un buon apporto idrico giornaliero, che deve corrispondere almeno a 1,5/2 litri di acqua. Sono escluse le bevande industriali zuccherate. Ma vediamo in un esempio di menù cosa si mangia nella dieta miracolosa per dimagrire 20 kg o dieta del dotto Nowzaradan. Esempio menù: colazione può comprendere uno yogurt magro, accompagnato da un caffè e da 200 ml circa di latte scremato. Spuntino mattutino, si può scegliere fra un uovo o 50 grammi di bresaola. Pranzo, 100 grammi di carne magra, scegliendo tra petto di pollo, tacchino, vitello magro. Se si opta per il pesce, occorre escludere le sardine e il salmone.La pietanza può essere accompagnata con un contorno a base di verdure non amidacee. Quanto infine allo spuntino del pomeriggio ed alla cena, è possibile optare rispettivamente per un uovo sodo e il mix carne bianca e verdure, al quale si possono benissimo abbinare 50 grammi di fagioli scolati.