Dieta carote e uova e dimagrisci fino a 5 kg: menù

Salute e benessere

La dieta carote e uova per dimagrire velocemente in 7 giorni. Si dimagrisce fino a 5 kg. E’ una dieta indicata solo per chi deve perdere davvero pochi chili e gode di ottima salute, ma non garantisce risultati duraturi. È un regime alimentare davvero molto restrittivo, iperproteico, povero di grassi e di carboidrati. È una di quelle diete denominate “chetogene”, cioè che assicurano la perdita di liquidi e del peso in eccesso perché essendo povera di carboidrati l’organismo è obbligato ad attingere dalle riserve di zucchero presenti nel fegato, per cui è sconsigliata a chi soffre di problemi epatici e/o renali. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta carote e uova per dimagrire fino a 5 kg in 7 giorni.L’uovo è l’alimento di base, e se ne possono mangiare dalle 4 alle 6 al giorno, per un massimo di 7 giorni. Questa dieta prevede un consumo giornaliero di circa 800 calorie e come regole di base prevede: usare il dolcificante invece che lo zucchero, abolire tutte le bevande alcoliche, gasate e zuccherate e ogni tipo di snack dolce o salato. Ma vediamo ora in un esempio di menù completo settimanale cosa si mangia ogni giorno per dimagrire fino a 5 kg. Colazione con un caffè o tè senza zucchero, due uova sode, una carote e una spremuta di arancia. Lunedì: pranzo: due uova sode, insalata mista con abbondanti carote senza olio con aceto di sidro di mele e un caffè o tè senza zucchero. Cena: due uova sode, insalata di pomodoro e carote senza olio con aceto di sidro di mele.Martedì: pranzo con una bistecca alla griglia, insalata di lattuga, pomodoro, sedano, cetriolo, carote, olio e aceto e un caffè o tè senza zucchero. Cena: due uova sode, insalata di carote, una spremuta di arancia o una fettina di anguria. Mercoledì: pranzo con due costolette di agnello o di petto di pollo alla griglia, insalata di cetrioli, carote e sedano, senza olio e aceto di sidro di mele e un caffè o tè senza zucchero. Cena: bistecca alla griglia, insalata di carote e spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele. Giovedì: pranzo: due uova sode, broccoli bolliti senza olio e aceto di sidro di mele, carote al vapore, formaggio fresco e una fetta di pane. Cena: petto di pollo alla griglia,spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele.Venerdì: pranzo: pesce bollito o alla griglia senza olio, condito con limone, una fetta di pane tostato. Cena: insalata di carote e cetrioli, spinaci e pomodori senza olio e aceto di sidro di mele e un caffè o tè senza zucchero. Sabato: pranzo con una bistecca ai ferri o petto di pollo, insalata di pomodori e carote senza olio e aceto di sidro di mele e una fetta di anguria o melone giallo. Cena: Una macedonia di frutta di stagione (quantità a piacere). Domenica: pranzo con pollo arrosto e carote grattugiate. Cena: Pollo arrosto (togliere la pelle prima della cottura) e insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele. Questa dieta è vieteta a chi soffre di patologie importanti come il diabete, problemi ai reni o di colesterolo alto e non solo.Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico.