Le scuole di Pozzallo sono pronte per la riapertura ai tempi del Covid 19?

Pozzallo - Quali sono le azioni programmatiche per la riapertura della scuola a Pozzallo in vista del nuovo anno scolastico 2020/2021. A chiederlo con un’interrogazione, rivolta al sindaco, all’assessore alla Pubblica Istruzione e ai lavori Pubblici, sono i consiglieri comunali Maria Colombo, Salvatore Toscano, Raffaele Monte, Barbara Sparacino e Antonio Zocco Pisana. I consiglieri chiedono con urgenza all’Amministrazione una risposta scritta in Consiglio comunale per conoscere lo stato della programmazione per la riapertura dei vari edifici scolastici in città. In particolare viene chiesto: quali interventi nello specifico sono stati programmati per gli istituti comprensivi utilizzando le somme stanziate derivate dal finanziamento di 110 mila euro “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici”;se sono stati programmati, secondo le linee guida, interventi per adeguare oltre le aule anche altri locali degli istituti (ad esempio palestre e/o auditorium ecc.) e se sono stati programmati lavori per il ripristino dei locali e delle aree esterne presenti negli istituti, secondo le richieste e le necessità espresse da ogni singolo istituto comprensivo per garantire le norme relative al contenimento sanitario da covid19, ma nel contempo anche a mettere in condizione le istituzioni scolastiche di garantire le normali attività didattiche; se sono stati acquistati arredi scolastici (ad esempio banchi monoposto) e altriarredi e protezioni collettive e individuali necessari alle esigenze dei singoli istituti comprensivi per garantire le norme al contenimento sanitario da covid19;Se è stata fatta una ricognizione su possibili locali comunali o di altri entidisponibili ad ospitare,a richiesta degli istituti, eventuali classi; Se è stato previsto un piano di supporto economico aggiuntivo per gli istituti scolastici comprensivi per la sanificazione, la pulizia,la fornitura di materiali igienizzanti e di protezione,la verifica e l’eventuale realizzazione di un sistema di areazione nonché l’installazione delle segnaletiche dei percorsi all’interno e fuori le strutture per il contenimento sanitario da covid19; Altresì è stato pensato di costituire una commissione comunale permanente composta dai vari soggetti istituzionali, compresi le istituzioni scolastiche, e figure professionali con il compito di monitorare e formulare proposte al fine di garantire le norme e la fruibilità degli istituti finalizzate al contenimento sanitario da covid-19;Relativamente a tutto quanto su esposto i sottoscritti nutrono perplessità sul modo di agire dell’amministrazione e lamentano la mancanza di confronto con l’opposizione su un tema importante come la scuola.