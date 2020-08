Furto in una pizzeria a Modica

Cronaca

Modica - Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo a quelli predatori, ulteriormente intensificati in concomitanza con la festività di ferragosto, personale del Commissariato di P.S. di Modica ha tratto in arresto V.B. di anni 22 e P.F. di anni 24, entrambi residenti ad Ispica, gravati da pregiudizi di Polizia per reati specifici, responsabili di furto ai danni di una pizzeria. Nei fatti, alle prime ore della vigilia di ferragosto una volante del Commissariato di Modica transitando per una via centrale della zona del quartiere Sorda, notava, nei pressi di una pizzeria, due giovani che si aggiravano con fare sospetto, cercando di allontanarsi a passo spedito alla vista della pattuglia del Commissariato.L’ora tarda e l’insolita presenza dei giovani nei pressi dell’attività commerciale, già chiusa, insospettiva gli Agenti che prontamente bloccavano i due, identificandoli e sottoponendoli a perquisizione personale. I due ispicesi venivano trovati in possesso di denaro in contante, per circa 700,00 euro ed un palanchino. Dal controllo effettuato nell’immediatezza presso la pizzeria ubicata nella zona in cui venivano bloccati i due, gli Agenti scoprivano che era stata forzata la porta d’ingresso con un palanchino e che la cassa era aperta e priva del contenuto. Le prove evidenti acquisite dagli uomini del Commissariato a carico di V.B. e P.F. non lasciavano dubbi sul furto consumato dai due ispicesi che venivano tratti in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Ragusa, accogliendo la proposta del P.M. ha convalidato l’arresto di V.B. e P.F. disponendo per il primo la misura cautelare in carcere e per il secondo l’obbligo di dimora nel comune di Ispica.