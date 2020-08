Attualità

Monterosso Almo - Il Comune di Monterosso Almo chiuso in via preventiva. La decisione del sindaco, Salvatore Pagano, è stata presa in quanto la ragazza positiva al Covid 19 rientrata da Malta è figlia di una dipendente comunale. La chiusura degli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali, è scattata oggi fino ad ulteriore disposizione.