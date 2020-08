Come dimagrire la pancia: dieta e menÃ¹

Salute e benessere

Roma - Come dimagrire la pancia e cosa mangiare per perdere peso velocemente ed avere un addome piatto. Spesso appare un risultato di difficile raggiungimento quello di ottenere una pancia piatta, ma con questo menù di dieta dimagrante che stiamo per proporre è possibile perdere 4 chili e avere un addome scolpito. La dieta per dimagrire la pancia ed avere un addome piatto si basa su un regime alimentare giusto e su un menù di 7 giorni che privilegia alimenti che hanno proprietà diuretiche come la cipolla e il limone. Ma vediamo come dimagrire la pancia e cosa mangiare in un esempio di menù dettagliato della dieta settimanale. Prima però vediamo come deve essere la colazione sgonfiante e detox. A colazione sono previsti tè o caffè; 30 gr di cereali o pane; 200 ml di latte parzialmente scremato o 150 gr di yogurt magro anche alla frutta; 2 cucchiaini di zucchero o in alternativa 10 gr di marmellata. Lunedì: pranzo con frittata con due uova e spinaci, abbinata a 80 gr di pane; per contorno carote lesse condite con spezie e un filo di olio extravergine di oliva e prezzemolo. Cena: 80 gr di risotto con funghi e prezzemolo, 120 gr di carpaccio di manzo con rucola e pepe; per contorno insalata mista con radicchio, lattuga e rucola. Martedì: pranzo con: 80 gr di piadina senza strutto (o in alternativa pane) abbinata a 60 gr di prosciutto cotto e insalata. Cena: 80 gr di fusilli con 150 gr di lenticchie in scatola; per contorno broccoli verdi saltati in padella antiaderente.Mercoledì: pranzo con 80 gr di pane abbinato a insalata mista con 120 gr di pollo. Cena: 250 gr di patate al forno abbinati a pomodori ripieni con 100 gr di ricotta e mentuccia. Giovedì: pranzo con 80 gr di pane e 150 gr di pesce spada cotto ai ferri; come contorno zucchine grigliate. Cena: 80 gr di polenta con ragù di carne (120 gr circa), abbinata a fagiolini e carote lessati. Venerdì: pranzo con 80 gr di pane e 150 gr di tonno in scatola con pomodori e origano. Cena: con 80 gr di riso con 150 gr di piselli in scatola; contorno con cavolfiori lessati e conditi e con olio e limone. Sabato: pranzo con 80 gr di pane e 60 gr di bresaola e rucola condita con olio e limone. Cena: con 80 gr di orzo con basilico, pomodorini e zucchine e 100 gr di mozzarella tagliata a dadini; come contorno melanzane grigliate.Domenica: pranzo con 1 pizza margherita o in alternativa una vegetariana; come contorno carciofi al tegame con prezzemolo. Cena: 250 gr di patate al forno e 150 gr di spigola al cartoccio con aromi; come contorno spinaci in padella antiaderente. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta sopraelencata non è adatta a chi soffre di diabete o altra patologie importanti.