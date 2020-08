Accavallare le gambe puÃ² portare problemi di salute: ecco quali

Salute e benessere

Accavallare le gambe può portare problemi di salute: ecco quali

Accavallare sempre le gambe quando si sta seduti per ore magari per lavoro davanti ad un computer può portare ad alcuni problemi di salute. In particolare sono tre i problemi di salute a cui si può incorrere. Il primo è legato alla schiena e gli altri due sono legati alla circolazione sanguigna. Per quanto riguarda i disturbi alla schiena, le gambe accavallate impediscono di mantenere la corretta posizione eretta, e a lungo andare provocano tensione alla colonna vertebrale con conseguenti fastidi e dolori. La postura non corretta si farà sentire anche sul collo, che rimarrà anch’esso rigido e in tensione. Accavallare le gambe comporta anche un aumento della pressione sanguigna.Infatti i vasi, che si diramano sulle ginocchia, si schiacciano e viene modificato il normale flusso del sangue. E in questo modo, il sangue viene pompato maggiormente verso il cuore. Infine le vene, che per effetto delle gambe accavallate, si infiammano, gonfiano e restringono.Quindi non accavallare le gambe se vuoi evitare questi tre problemi di salute.