Quartiere Barocco a Ragusa Ibla: stradine con erbacce

Ragusa - Le stradine di Ibla sono piene di erbacce. Lo segnalano i residenti, alcuni dei quali inviperiti, che chiedono l’attenzione dell’amministrazione comunale. A farsi portavoce di questi disagi il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola. “E’ una situazione paradossale – afferma Chiavola – perché da un lato, in seno alla Giunta, c’è chi spinge per fare arrivare quanti più turisti in città, richiesta legittima, ma dall’altro non si fa il possibile per cercare di presentare il quartiere barocco, che sappiamo essere tra le zone più gettonate dai visitatori, in maniera decorosa. Giriamo, dunque, la segnalazione all’assessore al Verde pubblico, Giovanni Iacono, nella speranza che le iniziative di diserbo e decespugliamento che hanno interessato alcune aree di Ragusa possano arrivare anche da queste parti.Non facciamo una bella figura con i turisti provenienti da ogni dove. E sarebbe opportuno rivedere meglio quest’azione di recupero e di sistemazione del verde pubblico che, a maggior ragione lungo le viuzze del quartiere barocco, merita la massima attenzione”.