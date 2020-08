Bonus da 1.000 euro nel decreto Agosto: ecco per quali lavoratori

Italia

Roma - Il Decreto Agosto riconosce un bonus di 1000 euro anche ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo. A questi si aggiungono anche i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (ma non siano titolari di contratto al momento di entrata in vigore del decreto) iscritti alla Gestione Separata.Infine, un bonus di 1000 euro viene previsto anche per gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata. Il Decreto Agosto interviene anche sulla Naspi per i lavoratori dipendenti e la Dis-Coll per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata. In particolare, nel caso in cui il periodo di fruizione di questi benefici termini nel periodo compreso tra il 1°maggio 2020 e il 30 giugno 2020, l’erogazione dell’assegno di disoccupazione viene prorogato per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.