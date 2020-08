Come fare la granita di caffÃ¨ con panna in casa

Cucina

Come fare la granita di caffè con panna in casa

Come preparare in casa la granita al caffè con panna è facile, bastano pochi ingredienti e pochi e semplici passaggi per la preparazione. La granita al caffè è sempre gradita in estate per combattere il caldo torrido. ma vediamo quali ingredienti occorrono. Ingredienti: 500 ml di Caffè, 50 ml di acqua, 100 gr di zucchero, Panna fresca liquida da montare. Ora vediamo come si prepara la granita al caffè con panna in casa. Preparate il caffè con la moka è più gustoso. Mettete il caffè da parte e prendete un pentolino antiaderente dove versare lo zucchero e l’acqua. Portate l’acqua ad ebollizione e unite il caffè.Prendete un contenitore basso che possa andare nel freezer e versate il liquido. Lasciate raffreddare, coprite il contenitore e mettete in freezer per circa 15-20 minuti. Prendete il composto e delicatamente rompete i cristalli di ghiaccio con una forchetta. Rimettete in freezer e ripetete l’operazione 2-3 volte ogni 15 minuti. Intanto montate la panna per la decorazione. Rompete per un’ultima volta la vostra granita cercando di non fare cristalli troppo fini e mettete in una coppetta. Infine decorate a piacere con panna montata.