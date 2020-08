Cronaca

Marina di Modica, deltaplano a motore cade all'Oasi dei Re: morto carbonizzato

Modica - E’ un turista piemontese di 50 anni l’uomo che stamattina è morto carbonizzato nell’incidente con un deltaplano a motore in un terreno vicino all’Oasi dei Re a Marina di Modica. In un primo momento era stata diffusa la notizia che si trattasse di un areo ultraleggero ma adesso è stato confermato che a cadere è stato un deltaplano a motore. Ancora non si conoscono le cause dell’incidente, si sa solo che è precipitato in fase di decollo vicino al campo di volo dell’Oasi del Re dove si era fermato per una sosta intermedia prima di ripartire per Fiumefreddo.Il 50enne piemontese è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia.