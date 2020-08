Cronaca

Le foto della tragedia all'Oasi dei Re Marina di Modica: un morto

Marina di Modica - Tragedia stamattina a Marina di Modica. Un deltaplano con motore si è schiantato al suolo incendiandosi in un’area adiacente alla pista di volo dell’Oasi dei Re a Marina di Modica. Morto carbonizzato il pilota, un turista piemontese. Ancora non si conosce l’identità dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza.