Appuntamenti

Vira a Scicli Vira a Scicli

Scicli – L'estate di Scicli è Vira. La stagione di eventi estivi sta riscuotendo ampissimo successo, riempiendo il centro storico barocco di presenze e allegria. Si continua questo giovedì, 20 agosto, dal tramonto, con due grandi ritorni che nelle scorse settimane sono stati molto apprezzati, e con una nuova passeggiata culturale, organizzata dall’associazione Tanit Scicli. In piazza Italia torna la jam session Variazioni d’Estate Vol.2, il palco sarà a disposizione di musicisti professionisti e appassionati, tra formazioni consolidate o inedite, composizioni meditate o accese improvvisazioni.Nuovo appuntamento anche con Collettiv-Art: diversi scorci del centro storico ospiteranno giovani artisti, impegnati in un’estemporanea d’arte, mentre delle tele bianche saranno a disposizione dei passanti, che potranno riempirle con la loro creatività. Verranno inoltre proiettati i lavori più belli realizzati durante il lockdown all'interno del progetto virtuale promosso dall’associazione Tecne99 per stimolare la fantasia artistica durante la pandemia. Alle 20.00 da piazza Italia prenderà avvio poi la passeggiata guidata dall’associazione culturale Tanit Scicli per scoprire le luci, i colori e i profumi del barocco sciclitano. Informazioni: raduno ore 20:00 piazza Italia davanti al Caffè Sicilia, bisogna munirsi di acqua, mascherina e scarpe comode. Segnaliamo, inoltre, alle ore 19.30 al Chiostro del Carmine, la presentazione del libro "Alfio Antico. Il dio tamburo", in presenza del protagonista e dell'autore, nell'ambito del preludio del Marranzano World Fest. Gli appuntamenti di Vira sono gratuiti, il programma è consultabile sui canali social della manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Scicli e della ProLoco, ed è finanziata dalle attività ristorative e commerciali del centro storico.