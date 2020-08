Elodie, il singolo GuaranÃ  Ã¨ disco di platino

Moda e spettacolo

Elodie, il singolo Guaranà è disco di platino

Dopo aver ottenuto 7 giorni fa il disco di platino per ’’Andromeda’’, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, e dopo il disco d’oro per l’album ’’This is Elodie’’, Elodie aggiunge un pezzo alla sua collezione con il disco di platino per ’’Guaranà’’, hit di questa stagione con oltre 21 milioni di views su YouTube e 18 milioni di stream su Spotify. Elodie si conferma ai vertici delle classifiche radio e di vendita, grazie anche alla collaborazione in ’’Ciclone’’ di Takagi & Ketra, certificato disco d’oro.