Bonus agosto, Naspi e Reddito di emergenza: ecco tutte le date dei pagamenti

Roma - Il bonus agosto, Naspi e Reddito di emergenza e altri sussidi previsti dal Governo saranno pagati secondo le date previste anche ad agosto, vediamo nel dettaglio quando arriveranno i pagamenti. Il pagamento del reddito di emergenza si avrà subito dopo Ferragosto, se non è stato già corrisposto. I beneficiari la cui domanda è stata accolta a luglio riceveranno la prima mensilità; chi invece ha presentato la richiesta a giugno riceverà la seconda tranche del sussidio pensato per le famiglie in particolare difficoltà economica a causa della pandemia di coronavirus.Per ottenere il terzo assegno previsto dal decreto agosto, si dovrà presentare una nuova domanda entro e non oltre il 15 ottobre. La proroga del reddito di emergenza è stata possibile in quanto il numero delle domande giunte all'Inps è stato nettamente inferiori rispetto alle previsioni del governo. Per il Naspi ed il bonus bebè in pagamento è già in corso, partito come di consueto dal 10 agosto. Lo stesso vale per il bonus bebè i cui pagamenti sono partiti questa settimana. Infine il Reddito di cittadinanza che come ogni mese avverrà il 27. Giorno particolarmente atteso perché da questo mese il sussidio subirà dei tagli.Se infatti non verrà utilizzato, cioè speso o prelevato, per intero verrà decurtato fino ad un massimo del 20%.