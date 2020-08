Tragedia a Rosolini: morto un bambino di 2 anni

Cronaca

Rosolini - Tragedia a Rosolini. Morto un bambino di quasi 2 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti oggi intorno alle ore 13 una vicina di casa ha chiamato il 118 segnalando un bambino che stava male. Pare che la vicina sia stata attirata delle urla della madre e dopo essersi recata a casa della donna ha visto il bambino privo di sensi ed ha chiamato il 118.Il bimbo subito soccorso dai sanitari è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica.Qui i sanitari hanno subito eseguito tutte le procedure mediche per cercare di rianimare il bambino ma nonostante tutto ciò per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sul caso sta indagando la Polizia e non si esclude che nelle prossime ore si proceda ad un'autopsia sul corpo del bambino per stabilire la causa del decesso.