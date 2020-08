Cronaca

Rosolini, bambino di 2 anni morto in ospedale: fermato convivente della madre Rosolini, bambino di 2 anni morto in ospedale: fermato convivente della madre

Rosolini - La Polizia ha fermato un uomo per la morte del bambino di quasi 2 anni di Rosolini arrivato in condizioni disperate e con diversi lividi sul corpo oggi all'ospedale Maggiore di Modica, dove è deceduto subito dopo. A lanciare l'allarme chiamando il 118 era stata una vicina di casa che aveva sentito urlare la madre del bambino. Subito soccorso dai sanitari del 118 era stato trasportato nel nosocomio modicano dove però i medici non hanno potuto strapparlo alla morte. Dopo avere interrogato la madre, la polizia ha fermato il convivente della donna. La coppia abita a Rosolini in un appartamento delle case popolari in via Eloro. A coordinare l'inchiesta è la Procura di Siracusa.