Modica, auto prende fuoco mentre cammina

Modica - Paura, oggi pomeriggio, a Modica. Un’automobile ha preso fuoco mentre stava procedendo lungo via della Costituzione ex SS115 all’altezza della Conad. A lanciare l’allarme è stato il conducente dell’auto che si è subito fermato chiamando i vigili del fuoco, intervenuti subito dopo. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha gestito il traffico rimasto bloccato in entrambe le direzione per il tempo necessario dello spegnimento dell’auto.