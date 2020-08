Attualità

Marina di Ragusa, divieto di balneazione nella spiaggia degli Americani

Ragusa - A seguito di apposito monitoraggio delle acque del tratto di mare della “Spiaggia degli Americani” presso Marina di Ragusa, sono stati registrati dei valori non conformi alla norma ai fini della balneazione. Per questo motivo, con ordinanza sindacale n.1467 (allegata), emanata in data odierna, è stato disposto il divieto di balneazione nell’aerea antistante l’arenile denominato “Spiaggia degli Americani”.