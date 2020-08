Donna positiva al Covid di Ispica trasferita in Rianimazione al Maria PaternÃ² Arezzo

Attualità

Modica - E’ stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa l’anziana 78enne di Ispica positiva al Covid 19. Da ieri era ricoverata in una sala di isolamento adibita in una sala operatoria al primo piano dell’ospedale Maggiore di Modica in attesa del trasferimento. L’anziana fa parte del cluster delle due case di riposo di Modica. Tra i cinque anziani positivi era l'unica in gravi condizioni. La donna è stata trasferita nel tardo pomeriggio di oggi dal personale sanitario del Maggiore di Modica nel mentre al Maria Paternò Arezzo di Ragusa sono stati ultimati gli interventi per allestire la Rianimazione.Le condizioni della donna sono stabili ma gravi.