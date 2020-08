Coronavirus, sindaco: anziani positivi non sono in casa di riposo di Pozzallo

Attualità

Pozzallo - Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, in un post pubblicato ieri sera sulla pagina Facebook del Comune ha smentito la notizia che gli anziani positivi al coronavirus non sono ospiti di una casa di riposo di Pozzallo. “In riferimento alle notizie di stampa circa un coinvolgimento di alcune persone positive al Covid 19 ospiti di una casa di riposo di Pozzallo, - scrive il sindaco Ammatuna - è mio obbligo comunicare che la notizia non è vera. La casa di riposo di cui si fa cenno nelle notizie di stampa, si trova in un altro comune. Colgo l’occasione per ricordarvi di prestare massima attenzione, di mantenere la distanza di sicurezza e di usare i dispositivi di protezione individuale”.Sempre ieri sera il Primo Cittadino pozzallese ha annunciato che :tutti i familiari del cinquantottenne nostro concittadino ricoverato all’OMPA di Ragusa e a cui noi tutti auguriamo una pronta guarigione, sono negativi al tampone per covid-19. Tiriamo un sospiro di sollievo”.