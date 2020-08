Asp Ragusa, nominati responsabili delle unitÃ  operative semplici: ecco tutti i nomi

Attualità

Ragusa, 17 agosto 2020 - Con la nomina di ulteriori responsabili di Unità Operative Semplici si va completando, a poco a poco, il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda Sanitaria provinciale di Ragusa. Si ricorda che la Direzione Generale ha già nominato, nelle scorse settimane, alcuni nuovi responsabili. Il completamento delle nomine dei responsabili delle Unità Operative Semplici aiuta a dare risposte in termini di efficacia ed efficienza ai bisogni sanitari degli utenti del territorio e non solo. La scelta è caduta, anche con queste ultime nomine, su validi e qualificati professionisti.Nel dettaglio i nominati sono: Uos Nefrologia Ragusa, Dott. Walter Morale; Uos Neurologia Modica, Dott. Giuseppe Muraglie; Uos Terapia Intensiva Neonatale Dott. Francesco Spata; Uos Spdc 2 Del Dea Di 1° Livello Modica-Scicli Dott. Onofrio Falletta; Uos Screening Mammografico Dott. Giuseppe La Perna; Uos "Diagnostica Urgenza Ospedale Ragusa" Dott. Claudio Caputo; Uos Rsa Scicli Dott. Claudio Caruso ; Uos Rsa Ragusa Dott. Giovanni Ragusa; Uos Rsa Comiso Dott. Rosario Giurato; Uos Hospice Modica Dott. Vittorio Cataldo; Uos Genetica Medica Dott.Ssa Luana Mandara' ; Uos Unita' Coronarica Vittoria Dott. Sebastiano Lumera; Uos Emodinamica Dott. Giuseppe Campisi;Uos - Acquisizione Farmaci, Dispositivi Medici E Diagnostici In Vitro – Dott.Ssa Maria Teresa Ventura; Uos Otorinolaringoiatria - Dott. Giovanni Provvidenza; Uos Di Pneumologia Po Di Modica Dr.Ssa Eliana Barone; Uos Neurologia Ospedale Vittoria Dott. Antonello Giordano; Uos Neurologia Ospedale Ragusa Dott. Emanuele Alessandro Caggia; Uos Laboratorio Analisi Po Vittoria Dott.Ssa Giovanna Fretto; Uos Lungodegenza Po Scicli Dott. Michele Borrometi; Uos Chirurgia Generale Po Comiso Dott. Giovanni Mallia; Uos Di "Malattie Infettive Tropicali" Po Di Ragusa Dr.Ssa Maria Antonietta Di Rosolini.