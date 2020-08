Dieta dimagrante in menopausa: ecco cosa si mangia

Salute e benessere

Roma - La dieta dimagrante in menopausa serve ad eliminare il gonfiore e a perdere i chili di troppo. La dieta dimagrante in menopausa si basa su un regime alimentare specifico. La menopausa è un momento molto delicato nella vita di una donna. La produzione degli ormoni rallenta e nell’organismo si producono dei cambiamenti che nella maggior parte dei casi portano ad un aumento di peso. Spesso ci si sente gonfie, stanche e nervose, si fa difficoltà a riconoscersi allo specchio a causa della comparsa di cuscinetti di grasso su addome, fianchi e glutei. Per prima cosa è importante ridurre il sale e aumentare il consumo di liquidi, bevendo almeno due litri d’acqua al giorno.Cercate di fare attività fisica almeno trenta minuti al giorno ed evitate di mangiare troppo tardi, per sfruttare al meglio il metabolismo. Cosa mangiare in menopausa per mantenersi in forma e stare bene? Per prima cosa in questa fase della vita è fondamentale assumere il giusto quantitativo di calcio. Questo minerale migliora i processi di coagulazione del sangue, la contrazione muscolare e gli stimoli nervosi, costruendo anche la massa ossea. Si trova in moltissimi alimenti, non solo nel latte e nei formaggi, ma anche nello yogurt vegetale, nei fichi secchi, nella cicoria, nel radicchio, nei carciofi e nella cime di rapa.Largo spazio anche agli acidi grassi Omega3, che proteggono il sistema cardiovascolare e aiutano a contrastare l’azione dei radicali liberi. Per assumerlo consumate pesce azzurro, olio di semi di lino e di chia, ma anche noci e mandorle a volontà. Infine a tavola non possono mancare le proteine buone, che riducono il rischio di ipertensione e diabete, regalano un immediato senso di sazietà e sono poveri di grassi. A tavola portate tutti i legumi, dalle fave alle lenticchie, passando per i fagioli, i ceci e i piselli. Ottima anche la soia, che contiene i fitoestrogeni, degli ormoni femminili naturali molto utili in menopausa.