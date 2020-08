Ministero della Salute, richiamo misto scoglio per acido okadaico: ecco il lotto

Italia

Roma -Richiamo alimentare del Ministero della Salute per un lotto di misto scoglio del marchio Effelle Pesca Srl per un rischio chimico nel prodotto. Il lotto interessato è FL 277764. Il motivo del richiamo, precisamente, è il superamento dei limiti di acido okadaico (biotossine algali). I lotti oggetto di richiamo sono da 0.8kg. “Vi invitiamo a controllare il lotto presente sull’etichetta della confezione, qualora corrispondesse ai lotti coinvolti il prodotto non deve essere consumato e riportato al punto vendita”, allerta il Ministero della Salute.