Rissa a Comiso tra extracomunitari e comisani

Cronaca

Comiso - Una rissa tra extracomunitari e comisani è scoppiata a Comiso.La rissa è scoppiata tra via Sella e via Tiziano al quartiere Carlentini. Sul posto è intervenuta la Polizia. Notizia in aggiornamento FOTO WEB