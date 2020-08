Covid, premier Malta in vacanza fa giri in bici a Marina di Ragusa: scoppia polemica

Attualità

Ragusa - Il premier Robert Abela in vacanza a Marina di Ragusa mentre a Malta vengono registrati 72 casi positivi al Covid 19.Una vacanza lampo a Marina di Ragusa, una lezione di spinning diventata un video virale, e si accende lo scontro politico a Malta. Le immagini del premier Robert Abela sorridente a Marina di Ragusa hanno provocato forti polemiche, in giorni complicati per Malta, alle prese con la seconda ondata di Covid-19. Secondo quanto riporta Malta Today, nel giorno in cui nel Paese si è registrato il più alto numero di nuovi contagi (72), Abela si trovava a Marina di Ragusa in Sicilia, dove ama andare con la sua barca nei fine settimana.Il video di una lezione di spinning in piazza, vista mare, è diventato virale a Malta e ha dato il via alle polemiche. Forti critiche ad Abela dal Partito Democratico, ora all’opposizione. Il leader Adrian Delia ha pubblicato sui social una foto del premier al timone di una barca: "Chi ha il privilegio della guida del Paese ha gettato al vento ogni cautela. Il capitano sta cercando un porto sicuro altrove". Il PD ha anche chiesto le dimissioni "immediate" del ministro del Turismo Julia Farrugia Portelli, affermando che la sua gestione dell’emergenza ha danneggiato il settore. Abela tornerà oggi a Malta, ha in programma tra l’altro un’intervista su One TV, l’emittente del Partito Laburista, e dovrà rendere conto del preoccupante aumento dei casi nel Paese, dopo che il soprintendente alla Sanità Pubblica è apparso cauto nel dichiarare l’emergenza.