Coronavirus: discoteche chiuse e mascherine obbligatorie

Ragusa - Le Regioni dovranno adeguarsi al DPCM del 7 agosto scorso che recita: “restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso” Passato Ferragosto in Italia non si balla più. Il governo ha deciso di sospendere le attività di tutte le discoteche, sale da ballo e “locali assimilati”, a partire da domani, 17 agosto, in tutta Italia. Ma non è tutto, perché nell’ordinanza il governo ha deciso anche una nuova stretta sull'uso della mascherina che dalle 18 alle 6 del mattino, su tutto il territorio nazionale, l'uso delle mascherine torna obbligatoria anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti.Sono 479 i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore nel nostro Paese a fronte di 36.807 test del tampone; ieri erano stati 629 su 53.123 test. I pazienti ricoverati nei reparti Covid-19 sono tornati a salire: sono 787 (+23), mentre sono 56 (+1) i degenti in terapia intensiva. Il numero delle persone positive al virus è pari a 14.733 (+327). Il numero dei decessi, infine, è salito a quota 35.396 (+4 nell'ultimo giorno).