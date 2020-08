Attualità

9 positivi Covid 19 a Pozzallo 9 positivi Covid 19 a Pozzallo

Pozzallo - Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ieri sera ha pubblicato un video sulla pagina facebook del Comune del Pozzallo per fare il punto della situazione coronavirus in città. “Ieri sono stati eseguiti i primi tamponi sui 64 migranti positivi all’hotspot di Pozzallo. Venti - ha detto il sindaco Ammatuna - si sono negativizzati. Per quanto riguarda i turisti provenienti da Malta stiamo monitorizzando tutti gli arrivi. Sui positivi pozzallesi vi annuncio che i contagiati sono aumentati e sono nove.Ieri sono stati eseguiti altri 35 tamponi e di questi ne sono risultati positivi altri tre, due giovani che si possono collegare ai primi due casi e un 60enne che non appartiene alla cerchia dei ragazzi dei giorni scorsi".