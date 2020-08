Coronavirus, 16 nuovi positivi in provincia di Ragusa: c'Ã¨ anche una bambina

Attualità

Ragusa - Sale il numero dei positivi Covid 19 in provincia di Ragusa. Solo oggi sono 16 i nuovi positivi, asintomatici tranne un caso e compresa una bambina di 11 anni. Ieri l'Asp di Ragusa ha diramato i dati ufficiali per un totale complessivo di 38 casi Covid 19 in provincia di Ragusa. A questi si aggiungono anche i 64 migranti positivi all’hotspot di Pozzallo.I nuovi positivi sono legati ai giovani di Ragusa tornati da un viaggio da Malta e alla coppia di fidanzati di Sampieri.