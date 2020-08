Sport

Vettel "Lasciare la Ferrari a stagione in corso? Non penso" Vettel "Lasciare la Ferrari a stagione in corso? Non penso"

’’Se c’è la possibilità di salutare il team prima della fine della stagione? Non penso e non è una domanda da fare a me. Per quello che so io, devo solamente continuare a fare il mio lavoro, so di poter fare meglio e quando le cose si tranquillizzeranno potrò sfruttare tutto a mio favore’’. Sebastian Vettel esclude la possibilità di chiudere la carriera in Ferrari a stagione in corso rispondendo così ai numerosi rumours di un addio durante il Mondiale 2020. ’’Se mi diverto ancora a guidare questa Ferrari? Sì, ma sono qui per vincere e non per perdere - ha puntualizzato il tedesco in conferenza stampa Ovvio che mi diverto di meno se lotto per le posizioni minori e vincere al momento non è possibile ma magari avanzando, già in qualifica, posso provare emozioni migliori’’. Vettel nega poi di sentirsi trattato diversamente rispetto a Leclerc e anche sulla sfuriata via radio di domenica scorsa a Silverstone chiarisce: ’’Non sono d’accordo con chi dice che in questo momento ci sia tensione tra me e il team. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per progredire ed è ovvio che non ci sia una situazione di relax quando le cose vanno male o non vanno come dovrebbero. Se si giudicano soltanto le emozioni durante o dopo una gara non credo che possa essere un riflesso fedele di come vanno le cose internamente.Quella di Silverstone non è stata una grande gara per me, avremmo potuto scegliere una strategia ma non l’abbiamo fatto. Abbiamo due punti di vista e ora dobbiamo voltare pagina’’, ha spiegato il tedesco in vista del Gran Premio di Spagna.