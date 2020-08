Sicilia

Incidente a Palermo, muore un 14enne

Palermo - Incidente mortale ieri sera all'incrocio tra viale Lazio e viale Campania a Palermo. A perdere la vita è stato un 14enne. Il giovane era alla guida di una Vespa Piaggio quando si è scontrato con una Skoda Octavia. Per l’impatto, il minorenne è stato sbalzato sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale. La dinamica è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica: le indagini sono ancora alle prime battute. L'incidente è avvenuto alle 23,15. La dinamica è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica: le indagini sono ancora alle prime battute.Secondo una prima ricostruzione, il quattordicenne - che indossava il casco protettivo e da pochi giorni aveva acquisito il foglio rosa per guidare - stava percorrendo viale Lazio, l’auto invece viale Piemonte. Uno dei due veicoli non avrebbe rispettato il semaforo all’incrocio. Ferito gravemente, è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Villa Sofia. Un’ora dopo, il tragico epilogo.