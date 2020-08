Grave incidente a Biancavilla, auto si ribalta: 5 feriti

Sicilia

Biancavilla - Grave incidente stradale poco fa a Biancavilla in via Curiel. Una Lancia Y proveniente da via Arti e mestieri si é cappottata. All'interno vi erano 5 persone di Adrano. Hanno riportato tutti delle contusioni. Per fortuna nessuno avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto ci sono i medici del 118, i Carabinieri e la Polizia Municipale.