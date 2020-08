Dieta per dimagrire 10 kg: si mangia anche il cioccolato

Salute e benessere

Roma - La dieta per dimagrire 10 kg si basa su un menù bilanciato abbinato ad alcune regole che aiutano a perdere peso velocemente. Tra le regole principali c’è quella di dormire bene e fare attività cardio. Ma vediamo nel dettaglio cosa fare per dimagrire 10 kg e cosa mangiare. Iniziamo dalle basi: anche se si ha pochissimo tempo e non ci si può impegnare in un vero e proprio allenamento, una dieta bilanciata non basta, specie se il lavoro o le attività da svolgere ogni giorno costringono a uno stile di vita sedentario. Quello che bisogna fare quando si desidera perdere 10 kg in un mese è aggiungere al proprio stile di vita delle attività fisiche finalizzate ad aumentare il movimento: tutti sanno che muoversi aiuta a perdere peso, ma pochi sono consapevoli che si può davvero partire da zero: basta camminare.Chi non ha tempo per una vera e propria passeggiata può ricorrere ad alcuni trucchetti, come parcheggiare più lontano del solito o evitare di usare l’automobile per andare in luoghi raggiungibili a piedi. Ora vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo settimanale per dimagrire 10 kg in un mese. Lunedì: colazione con una tazza di cereali ad alto contenuto di fibre o di avena con latte scremato, più una tazza di frutta a scelta. Niente zucchero. Pranzo: tabbouleh di Quinoa, da preparare facilmente a casa. Cena: girello di bovino adulto (o fesa, sottofesa, noce) con lattuga o rucola. Snack: 1/4 di tazza di frutta secca o mandorle. Martedì: colazione con uova strapazzate con spinaci o con fesa di tacchino a cubetti. Pranzo: riso integrale con petto di tacchino al naturale. Cena: roast beef con pomodoro e spinaci lessati. Snack: 1/2 tazza di carotine o un frutto.Mercoledì: colazione con un frullato di banana e spinaci. Pranzo: un panino integrale con fesa di tacchino. Cena: Petto di pollo arrosto con insalata o verdure a scelta. Snack: una mela o un frutto a scelta. Giovedì: colazione con fette biscottate integrali e una tazza di latte scremato. Pranzo: insalata iceberg con cubetti di petto di pollo e avocado. Cena: arrosto di tacchino con contorno di carote julienne. Snack: 1/2 tazza di frutta secca. Venerdì: colazione con uno yogurt 0,1 con mezza tazza di cereali integrali. Pranzo: frullato di frutta e verdura. Cena: lombo sgrassato di maiale (o coscio) con fagiolini lessi. Snack: un frutto a scelta. Sabato: colazione con una tazza di latte con cereali integrali e frutta. Pranzo: un panino bianco con salmone e insalata. Cena: tagliata di vitello con contorno di verdure di stagione. Snack: una barretta proteica o uno yogurt 0,1 a scelta.Domenica: colazione con una tazza di fiocchi d’avena e latte parzialmente scremato. Pranzo: penne integrali con pomodoro. Cena: tonno al naturale e abbondante insalata. Snack: un quadratino di cioccolato fondente. E’ importante quando si comincia una dieta riposare bene la notte poiché la mancanza di sonno è causa di uno sbilanciamento metabolico che aumenta l’appetito. In buona sostanza per tenersi su il corpo richiede più grassi e zuccheri e rallenta il metabolismo basale (le energie usate per le funzioni vitali). L’ideale è riposare non meno di sei ore: per riuscirci potete seguire alcuni trucchi per dormire bene. Una volta raggiunti tutti i passi indicati e raggiunto anche l’equilibrio giusto con il sonno sarà più facile seguire gli step successivi, che prevedono di intensificare l’attività fisica.Inoltre per dimagrire 10 kg è importante anche fare una buona attività cardio, un tipo di allenamento considerato tra i più efficaci per dimagrire. Potenzia il sistema cardiovascolare ed è indicato per chi ha già delle basi di allenamento, dato che alterna esercizi con sforzo minimo a esercizi particolarmente impegnativi.