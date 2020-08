Covid, avviso garanzia per Conte e 6 ministri. Procura “Archiviare”

Italia

ROMA - Il presidente del Consiglio Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza hanno ricevuto una notifica riguardante un avviso ex art. 6, comma 2, legge cost. n. 1/1989 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L’avviso riguarda la trasmissione al Collegio di cui all’art. 7 della citata legge cost. n. 1/1989 degli atti di un procedimento penale iscritto per i delitti di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589, 323, 283, 294 c.p., che origina da varie denunce da parte di soggetti terzi provenienti da varie parti d’Italia. Lo rende noto in un comunicato la Presidenza del Consiglio, osservando che la trasmissione da parte della Procura al Collegio, in base alle previsioni di legge, è un atto dovuto. Nel caso specifico tale trasmissione è stata accompagnata da una relazione nella quale l’Ufficio della Procura ’’ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare’’. Il presidente del Consiglio e i ministri si dichiarano sin d’ora disponibili a fornire ai magistrati ’’ogni elemento utile a completare l’iter procedimentale, in uno spirito di massima collaborazione’’.