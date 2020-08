Italia

Accordo Ics-Intesa Sanpaolo, 40 milioni per lo stadio dell’Atalanta Accordo Ics-Intesa Sanpaolo, 40 milioni per lo stadio dell’Atalanta

ROMA - Nuovo importante accordo di finanziamento di 40 milioni di euro con la società Stadio Atalanta Srl sottoscritto dall’Istituto per il Credito Sportivo, in pool con Intesa Sanpaolo SpA, destinato a garantire la copertura finanziaria del progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Gewiss Stadium di Bergamo e, in particolare, dei lavori per la riqualificazione della Tribuna Giulio Cesare nel 2020, la realizzazione della Curva Sud e il parcheggio interrato entro il 2021. Il Credito Sportivo, presente nell’iniziativa sin dall’acquisto dello stadio dal Comune di Bergamo da parte della società del presidente Percassi e dall’avvio del relativo piano di valorizzazione dell’infrastruttura, consolida la partnership con l’Atalanta, club del quale ha sempre apprezzato il sistematico miglioramento del modello di gestione, la significativa sensibilità sociale testimoniata dalla profonda relazione con il territorio e la sua comunità e la programmazione delle attività finalizzate al consolidamento dei fattori di crescita, a partire dagli investimenti dedicati negli anni al settore giovanile. Lungimirante la prioritaria scelta della società orobica di sviluppare negli anni una serie di interventi di potenziamento del centro di allenamento, finanziati dall’Istituto per il Credito Sportivo, fino a farlo diventare una struttura all’avanguardia nel panorama calcistico italiano ed europeo. ’’Con questa operazione, in partnership con Intesa Sanpaolo, il Credito Sportivo - sottolinea una nota dell’Istituto - rafforza la leadership nel processo di rinnovamento degli stadi del Paese, che ha in ogni caso urgente e indifferibile bisogno di una forte accelerazione, per consentire ai club e agli investitori interessati di offrire, a tifosi e appassionati di calcio, infrastrutture intelligenti, moderne, accessibili e sostenibili, dal punto di vista ambientale, sociale e finanziario’’.