Ponte sul fiume Ippari sulla Vittoria Santa Croce Camerina: la gara

Economia

Vittoria - Un primo passo per la ricostruzione del ponte sul fiume Ippari nella strada provinciale Vittoria-Santa Croce dove da più di due anni si è registrato un cedimento della carreggiata perché i piloni del ponte si sono ammalorati. Le analisi geologiche e geognostiche hanno poi confermato che il ponte va abbattuto e ricostruito e quindi si è reso necessario procedere ad un bando per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza del ponte che prevede il suo abbattimento e la sua ricostruzione. Il bando per la progettazione è stato aggiudicato all’operatore ‘Antomar Engineering Srl’ con sede a Pollina, nel palermitano che su una base d’asta di 39 mila e 802 euro ha fatto un ribasso d’asta del 10,50% per un importo complessivo di 35 mila e 623 euro.L’avvio della progettazione consentirà di procedere celermente ai lavori di messa in sicurezza perché il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha inserito nella sua programmazione degli interventi da finanziare ed inviata alla Regione siciliana proprio i lavori di rifacimento del ponte sul fiume Ippari nella strada provinciale Vittoria-Santa Croce Camerina.