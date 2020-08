Cucina

Come fare la granita alla Coca Cola: ricetta

Ragusa - La granita alla coca cola è facile da fare in casa e gustosa da consumare in estate. Ecco gli ingredienti che occorrono: 400 ml di Coca-Cola, 70 grammi di zucchero e limone. Ecco come si prepara: per prima cosa, versate la Coca-Cola in un contenitore da freezer, di quelli appositi per formare dei cubetti di ghiaccio. Molto importante è sgassarla un po' prima di farlo, altrimenti il gusto della vostra granita potrebbe risultare insipido, troppo annacquato. Quando i vostri cubetti alla Coca-Cola saranno pronti, tritateli con l'aiuto di una macchina da cucina apposita (come ad esempio il Bimby). Altro metodo: in un recipiente mescolate alla Coca-Cola il succo di un limone e la scorza dello stesso grattugiata finemente e dello zucchero (circa 70g ogni 400ml di Coca-Cola).Mescolate bene (così nel frattempo togliete un po' di gas alla bibita, che è una cosa molto utile ai fini del gusto finale del vostro preparato). Fate in modo che lo zucchero si sciolga bene e si amalgami, così da ottenere, infine, un liquido piuttosto omogeneo. A questo punto, ai più fortunati possessori di una gelatiera basterà versare il tutto dentro l'elettrodomestico e accenderlo per circa 20 minuti. Gli altri, seguano pure il procedimento descritto poco sopra con il contenitore da freezer per formare i cubetti di ghiaccio: basterà sostituire questo composto alla sola Coca-Cola.