Attualità

Marina di Modica, 57 bambini ai corsi gratuiti di tennis Marina di Modica, 57 bambini ai corsi gratuiti di tennis

Modica - Continua alacremente l’attività nei corsi di tennis (sono iniziati il mese scorso) promossi dall’Assessorato allo Sport gratuiti per i bambini a Marina di Modica. I corsi si tengono nella struttura comunale di Via dei Fiori a Marina di Modica che viene gestita dallo stesso assessorato. Quest’anno sono presenti di 57 tra bambine e bambini che seguono le lezioni del prof. Rinaldo Scarso, abilitato a tenere le lezioni che i piccoli tennisti seguono con grande interesse e partecipazione lavorando a gruppi. Di buon mattino indossando l’abbigliamento adatto e accompagnati dai genitori i bambini iniziano le lezioni allenandosi di buona lena. “Valuto che quest’esperienza, giunta al terzo anno di attività, dichiara l’assessore allo Sport Maria Monisteri, è diventato un appuntamento molto atteso per i bambini che si accostano a questa disciplina.Al di là dell’attività sportiva, che il maestro Rinaldo Scarso cura con particolare perizia e dedizione, i corsi sono importanti per la crescita sociale dei bambini che provengono da ogni angolo d’Italia e frequentandosi hanno la possibilità di dialogare scambiandosi ognuno le proprie esperienze. Ritengo che a quest’età ciò sia un valore aggiunto che la pratica di uno sport sa offrire per favorire una feconda crescita sociale collettiva.”